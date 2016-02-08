أوباما: الحكومات وجدت لترعى الإنسان وحقوقه

أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أهمية دور الحكومات في رعاية شعوبها وتطوير الأدوات والاستفادة من الابتكارات في هذا المجال، مؤكدا أن "الحكومات وجدت لترعى الإنسان والصحة والتعليم".

جاء ذلك في كلمة متلفزة توجه بها الرئيس أوباما إلى المشاركين بأعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت بدبي اليوم الاثنين وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ودعا أوباما الحكومات بالقمة التي يشارك بها 3 آلاف شخصية من 165 دولة إلى ترسيخ مفهوم خدمة الإنسان بالقول إن علينا "أن نقوم بكل شيء لدعم كوكبنا هذا، لننهض بكرامة الإنسان. الحكومات يجب أن تعمل من أجل المواطنين والشعب".

وأنثى على نهج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكومة دولة الإمارات قائلا: "نحن نعمل معكم، فأنتم تراعون شعبكم وتوفرون التعليم والصحة وتحترمون حقوق الإنسان".

وأكد الرئيس الأميركي دعم الولايات المتحدة للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في التركيز على الإصلاح وتطوير الحكومات.