العالم يترقب نشوء وادٍ جديد للسيليكون

مع أكثر من 50 شركة جديدة يتم إطلاقها سنوياً في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو تكتظ المنطقة وترتفع تكاليف المعيشة والإيجارات حتى في المناطق القريبة منها.

ويسلط تقرير قناة "العربية" الضوء على إمكانية نشوء وادٍ جديد للسيليكون، مع ارتفاع متوسط الرواتب السنوية للعاملين في تكنولوجيا المعلومات بنحو 35 الى 38% عن أقرانهم من العاملين خارج وادي السيليكون، مما يدفع العديد من الشركات الناشئة الى ايجاد تجمعات سيليكونية في مناطق أخرى من العالم، لتقليص التكاليف التشغيلية.

وفي وادي السليكون أو Silicon Valley يتواجد عمالقة الانترنت كغوغل وابل وFacebook وياهو وغيرها العديد... وحيث تريد أن تتواجد الشركات الناشئة التي تطمح لتحقيق المليارات. وحيث يوجد مبدعو ومهووسو التكنولوجيا الذين تنتجهم جامعة ستانفورد، وهناك في الشرق الأوسط من يفكر بمواكبة هذا التطور وافساح المجال لمثيل له.

ويقول وليد حنا مدير شريك في MEVP إن مصر تتمتع باعقول العلمية ذات الأفكار الجيدة ويؤكد أن دبي تتمتع بالمواهب من الخارج بجانب التمويل وحقوق الملكية الفكرية، وسط توقعات بأن تتضاعف عوائد الاستثمار في شركات الانترنت الناشئة قد بعد 5 إلى 6 سنوات، بخاصة مع وجود 6 صناديق استثمار في شركات الانترنت الناشئة.

ظهور هذه الشركات في سان فرانسيسكو بدأ منذ السبعينيات وعلى الرغم من وجود نهضة مماثلة في نفس الفترة الزمنية في بوسطن، إلا أن تحفظ المستثمرين والنظر الى عوائد سريعة كان عائقاً أمام تلك الشركات الصغيرة التي وجدت حواضن لها في سان فرانسيسكو.

ومنذ أن قامت ياهو بشراء موقع مكتوب الاردني عام 2009 مقابل 165 مليون دولار والمنطقة هنا تترقب وتتأمل قصة نجاح عربية أخرى، حتى قامت شركة Rocket الالمانية بشراء موقع طلبات الكويتي مقابل 170 مليون دولار قبل عامٍ تحديدا، وباستيراد المواهب ووجود رؤوس الأموال.



وادي السيليكون بالأرقام

99 شركة مدرجة بقيمة 2.8 تريليون دولار

51 شركة جديدة يتم اطلاقها كل شهر

16 ألف مستثمر في الشركات الناشئة في 2014

127 ألف دولار متوسط الراتب السنوي لمهندس البرمجة في غوغل

500 ألف دولار متوسط الراتب السنوي لمؤسس الشركة الناشئة