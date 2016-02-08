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لأول مرة.. "وزير للسعادة" في الإمارات

المصدر: دبي - قناة العربية
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أعلن رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، أن بلاده استحدثت منصب وزير دولة للسعادة، مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، كما تعتزم إسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص وخفض عدد الوزارات دون أن يحدد إطاراً زمنياً لهذه التغييرات.

وقال الشيخ محمد على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "سيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص. الحكومة الجديدة ستضم عدداً أقل من الوزارات وعدداً أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية".

وتشمل التغييرات الهيكلية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد، وأقرها رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس.

كما تقرر نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة إلى وزارة تنمية المجتمع وتغيير المسمى إلى "وزير دولة للسعادة".

وتناولت التغييرات التي أعلنها سموه في الحكومة الاتحادية وزارات التربية، والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والبيئة والاقتصاد، والخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، وشؤون مجلس الوزراء، مع استحداث وزارة للتسامح، وإنشاء مجلسين أحدهما لعلماء الإمارات وآخر لشباب الإمارات.

كلمات دالّة

#توتير, #الشيخ محمد بن راشد, #رئيس الوزراء, #الوزارات, #تقليص, #الخدمات, #القطاع الخاص
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