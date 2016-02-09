بحاح: نسيطر على 80% من اليمن وأصبحنا على مشارف صنعاء

قال خالد بحاج، نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء، إنه وافق على منصب رئيس الحكومة عام 2014 في محاولة لإعادة الاستقرار للبلاد، مشيراً إلى أن دول التحالف العربي ستساهم في إعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي.

تصريحات بحاح وردت خلال جلسة خاصة تحت عنوان "تحدي الحكومات في تحقيق التنمية"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي أدارها الإعلامي تركي الدخيل، المدير العام لقناة "العربية".

وأشار بحاح إلى أن المناطق التي يوجد فيها ميليشيات المخلوع صالح والحوثي لا يستهدفها الإرهاب.



وقال: "سنستمر بالعمليات السياسية بالإضافة للعمليات العسكرية، حرصاً على إنجاح الأولى"، مضيفاً: "نسيطر على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، وأصبحنا على مشارف صنعاء".

وأشار نائب الرئيس اليمني إلى أن الوضع في اليمن صعب للغاية، و"لكننا نعمل على استراتيجية جديدة للخروج من أزمة البلاد.. ولدينا رؤية لإعادة الإعمار وإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي".

وأضاف بحاح: "إخواننا في الخليج قدموا لنا كثيراً من الدعم"، مشيراً إلى أنه عندما بدأ التغير في اليمن عام 2011 "طلبنا الدعم الدولي من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.