بن سعيد: طيران الإمارات تسيِر خطا جديدا إلى نيوزيلاندا

كشف الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن فتح خط جوي جديد إلى نيوزيلاندا مطلع مايو المقبل من العام الحالي، لافتاً إلى أن خط دبي- باناما سيتي تأجل إلى وقت لاحق.

وأكد سمو الشيخ بن سعيد آل مكتوم، خلال جلسة حول الابتكار والاتجاهات المستقبلية في قطاع الطيران، السعي للحصول على 37 طائرة إضافية ستنضم إلى مجموعة طيران الإمارات هذا العام، كاشفاً عن التوجه إلى إضافة خدمة جديدة إلى الخطوط الجوية الإماراتية في مطلع علم 2017، والتي من المتوقع أن يفصح عنها في وقت لاحق خلال العام الحالي.

وتحدث عن سياسة جديدة لمساعدة البلدان الأخرى على نطاق الملاحة الجوية، أشار إلى أبرز الابتكارات التي تطبع قصة نجاح مجموعة طيران الإمارات من الاتصال بشبكة الإنترنت على متن الطائرة "إذ يتم استثمار أكثر من 20 مليون دولار مقابل حصول المسافرين على خدمة الإنترنت. هذا بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة على متن الطائرة وتزويدها بشاشة فيديو وهاتف المحمول على كل مقعد.