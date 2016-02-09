تعرف على مستقبل العملات الرقمية

لم تغب البتكوين عن الواجهة حقيقة منذ إطلاق هذه العملة الرقمية، وربما مناقشتها في منتدى دافوس، والقمة العالمية للحكومات في دبي يشير إلى الأهمية التي تتخذها هذه العملة في العالم المالي وإلى أي مدى استطاعت هز واقع هذا القطاع.

الكثير من الانتقادات طالت العملات الرقمية في السنوات الماضية، وعلى رأسها البتكوين. ولكن ها هي اليوم تتخذ مكانا مميزا في جميع المنتديات الاقتصادية العالمية، ما يشير إلى تغيير واقع القطاع المالي.

وباستعراض أداء وتقلبات سعر البتكوين نجد أنه ومن بعد أداء كان الأسوأ بين العملات أمام الدولار في 2014، حيث خسرت 57% من قيمتها، ارتدت العملة في 2015 لتقفز بـ40% أمام الدولار.

أما للفترة المقبلة، فالتوقعات تشير إلى دفعةٍ قوية ستشهدها البتكوين مع تقلص وتيرة نمو المعروض منها.

أكثر من 5 ملايين مستخدم بدأوا بالتداول بهذه العملة في 2015 فقط، كما تضاعف إجمالي قيمة التعاملات في الفترة نفسها، ،هذا يشير طبعا إلى نمو الطلب.

وقد أثارت هذه العملة الكثير من الجدل في القطاع المالي العالمي.

المناقشون في دافوس لفتوا إلى وتيرة النمو السريعة لهذه العملات موصين صناع السياسة والمصرفيين البدء بتثقيف أنفسهم حول الابتكارات في مجال المدفوعات.

ولكنهم قللوا من المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية على أساسيات النظام المالي الحالي، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن حجم العملات الرقمية ما زال صغيرا جدا، وقدره بسبعة مليارات دولار، أي 0.1%، من المعروض النقدي من الدولار الذي يبلغ 4.1 تريليون دولار.

كما قال كبير الاقتصاديين في سيتي بنك إن البتكوين نفسها أثبتت فشلها حيث إنها تُظهر العيب الأساسي للبرمجة، وهو خطر الاختراق.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـMorgan Stanely أن البتكوين لن تغير حياة الجميع غدا.. مع العلم أنه كان قد وصف العملة بالسوريالية قبل عام.

في حين اعتبر أن هناك فروعا من خدمات البنوك الاستثمارية قد تستفيد من العملات الرقمية، كتداول الأوراق المالية والتحويلات النقدية، إلا أن التحديات التنظيمية لا تزال تقلقه في هذا المجال.

ولكن بالرغم من جميع هذه الانتقادات، إلا اننا لاحظنا دخول بعض عمالقة القطاع المالي البتكوين، وهنا نذكر استثمار Goldman Sachs بـ 50 مليون دولار في شركة ناشئة Circle Internet Financial تقدم خدمات تخزين واستخدام البتكوين.

كما أطلقت ناسداك للمرة الأولى منتج blockchain مخصص لها، Nasdaq Linq لتكون بذلك أول بورصة عالمية تتعامل مع تكنولوجيا blockchain.

ومن المهم هنا التوقف عند البتكوين وهو بشكل مبسط، بمثابة دفتر حسابات يسجل كل التعاملات التي تتم بعملة البتكوين.

ولكن لدفتر الحسابات هذا إن جاز التعبير تطبيقات مهمة جدا، حيث إنه منصة غير معرضة للفساد تستوعب مجموعة كبيرة من البيانات، وبالتالي تطبيقاتُها قد تكون واسعة. فمن الممكن للحكومات استعمالها لجمع الضرائب، وإصدار جوازات السفر، وتتبع سجلات الأراضي، وضمان سلسلة توريد السلع، بشكل عام الحفاظ على السجلات وتتبع الخدمات الحكومية.

ويفوق النقاش المزايا التشغيلية للعملة الرقمية، ويتخطى السؤال عن واقعية حلول العملة مكان الدولار.

وتقدم العملة الرقمية واقعاً جديد في عمليات الدفع والتحويلات وتسوية الأوراق المالية وغيرها، وبالتالي الأمر الأهم هنا هو واقع "إنترنت القيمة" الجديد، أي عالم تتبادل فيه الأموال بالسرعة التي تنتقل فيها المعلومات. فمن سيلحق بالقطار؟