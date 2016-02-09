فيديو وصور.. شاهد متحف المستقبل في دبي

شهد انطلاق القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، لمتحف المستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي.

وشهد الطرفان جانباً من فعاليات القمة في يومها الأول بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما استعرضا الابتكارات والمشاريع الخلاقة، مؤكدين على أهمية دور متحف المستقبل في تقديم المعرفة وعرض ابتكارات وعلوم المستقبل، وفي تعميم المعرفة وتقريبها من مفاهيم وعقول الناس مهما كانت مستوياتهم العلمية.

من جهته، قال حاكم دبي إن "القمة العالمية للحكومات تنتقل هذا العام من استشراف المستقبل إلى صناعته، وتقدم صورة حية للمستقبل من خلال المتحف وما يشتمل عليه من إبداع في الرؤية.. نريد للحضور أن يلمسوا المستقبل واقعاً، وأن يستلهموا منه ما يعزز تجاربهم ويرتقي بمستوى حياة الناس"، لافتاً إلى أن "كل ما نراه اليوم سيصبح في الغد واقعاً بفضل العلوم وتحديث وسائل التدريس لتصبح أكثر ملاءمة لمستقبل أجيالنا".

ويعد متحف المستقبل من أبرز الفعاليات الرئيسية المصاحبة للقمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة التي تستمر حتى الـ10 من الشهر الحالي. ويشارك فيها أكثر من 125 دولة حول العالم، و3000 مشارك، و125 متحدثاً في أكثر من 70 جلسة مختلفة، بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة وخبراء القطاعين الحكومي والخاص في العالم وصناع القرار والوزراء، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الأكاديمية ونخبة من طلاب الجامعات.