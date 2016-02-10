لماذا تفشل الحكومات؟

الأسباب الكامنة وراء ازدهار بعض الدول وتحقيقها أعلى مستويات الرخاء والأمن والصحة، وفي المقابل تراجع دول أخرى، شكلت محوراً للنقاش على منصة القمة العالمية للحكومات في دبي.

واستعرض المتحدثون في الجلسة العديد من المحاور المهمة التي تؤثر على عمل الحكومات، وتدفعها للنجاح أو الفشل، مؤكدين أن التعامل مع الهجرات الجماعية والتطرف والعنف والبطالة تقف على رأس التحديات التي تواجه حكومات العالم.

وتحدثت ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة مؤسسة ماري روبنسون – العدالة المناخية، عن ضرورة تحقيق التنمية البشرية في المجتمعات، مشيرة إلى أن 54 دولة تقع في أسفل قائمة التطور في العالم، نظراً إلى أنها تعاني من الحروب والنزاعات، وقالت إن المجتمعات المدنية يتعين عليها أن تتابع أداء الحكومات، وأن تطالبها بتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتنميتها وتطويرها وأن تحاسبها في حال الفشل.

من جهته، أكد محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا السابق، أن كثيراً من الدول والحكومات العربية تفاجأت بأحداث "الربيع العربي" ولم تتوقع حدوثها، لأنها كانت تتعامل مع التغيرات المتسارعة في المجتمعات العربية بوسائل تقليدية، مشددا على أن الحكومات التي لا تستجيب بشكل جيد لمجتمعاتها وأحلام شعوبها لن تنجح.

وأشار دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إلى أن جميع حكومات العالم تفشل في مواضع وتنجح في مواضع أخرى، ولا يوجد حكومات تتمكن من تحقيق النجاح في كافة الأوقات، مشيرا إلى أن نجاح أي حكومة يعتمد بشكل رئيسي على مدى شرعيتها، وضرورة توفر رؤية طويلة الأمد ومؤسسات قوية وتوافق اجتماعي لكي تصبح عملية الإصلاح أكثر سهولة.

وشدّد جبريل على أهمية إشراك فئة الشباب في المنطقة، وأن على الحكومات الاستثمار في تنمية الشباب وتطوير قدراتهم، مشيراً إلى أن الثروة الحقيقية للمجتمعات تتمثل في الشباب، قائلاً إنه "يتعين علينا أن نوفر لأطفالنا وسائل التعليم الصحيحة، وأن تكون مدارسنا وجامعاتنا مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة اليوم".

من ناحيته، تحدث البروفسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين الحائز جائزة نوبل للسلام، عن أن أبرز المخاطر التي تواجه الحكومات هي تركز الثروات بيد عدد قليل من الأفراد، وذكر أن 62 شخصاً فقط من سكان العالم يملكون ثروات تعادل ثروة نصف عدد سكان العالم.

وأكّد على أن رأس المال البشري هو أهم عنصر في المجتمع، مشدداً على أهمية التركيز على الشباب وضرورة إعادة بناء المنظومة التعليمية، وأن يكون التعليم مبنياً على تحفيز روح ريادة الأعمال لدى الصغار والشباب.

ونوّه إلى ضرورة ألا تركز الشركات والمؤسسات اليوم على تحقيق الربح وحسب، بل يتعين عليها المساهمة إيجابياً من الناحية الاجتماعية.