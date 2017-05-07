10 برامج لتحقيق رؤية 2030 آخر تحديث: الأربعاء 13 شوال 1439 هـ - 27 يونيو 2018 KSA 12:02 - GMT 09:02 تارخ النشر: الأحد 10 شعبان 1438 هـ - 07 مايو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 رابط مختصر شارك 10 برامج لتحقيق رؤية 2030 PDF اطبع حجم الخط إقرأ أيضاً كيف ينظر ساسة المال لعملة بتكوين؟ 08:58 GMT آخر الأخبار STC تعلن عدم التوصل لاتفاق للاستحواذ على حصة في ... فودافون مصر 05:49 GMT "بن داود" تحدد النطاق السعري للاكتتاب بين 84 و96 ... ريالاً للسهم 06:37 GMT تطبيق المرحلة الأخيرة من "حماية الأجور" بالسعودية ... ديسمبر المقبل 05:57 GMT أوروبا تكرر: لا مساعدات للبنان دون إصلاحات وتغيير 06:41 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع العملة الإيرانية تفقد 49% من قيمتها منذ بداية العام (8486 مشاهدة) شركة صينية ستطرح لقاح كورونا.. رذاذ متطاير (6020 مشاهدة) لسبب غريب.. هذه العملة الأقوى أمام الدولار في آسيا (3752 مشاهدة) مستشفيات أميركا ترفض ثلث كميات علاج فيروس كورونا (3042 مشاهدة) ارتفاعات قياسية لأدوات الدين المصدرة من السعودية (2086 مشاهدة) إيلون ماسك يهاجم بيل غيتس لهذا السبب (1701 مشاهدة) آبل تعلن رسميًا عن موعد الكشف عن آيفون 12 (73713 مشاهدة) نكسة لقاح كورونا الأبرز.. مرض عرضي لمشارك بالمرحلة ... الأخيرة (70639 مشاهدة) احذر شراء الذهب.. قد لا تتمكن من تأمينه (51834 مشاهدة) ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ... ساعات فقط (38047 مشاهدة) مليارديرة تخطف الأضواء من ترمب.. ماذا فعلت أرملة ... مؤسس أبل؟ (29156 مشاهدة) احذر من ضياع مدخراتك.. الإنجليز خسروا 49.5 مليار دولار (25167 مشاهدة) اختيار المحرر من النكتة للإعدام.. "رعب فعلي" وثقه صدام حسين في العراق لقطات فضحته..شاهد وزير داخلية الوفاق متهورا بزمن كورونا هذا ما فعله إغلاق فيروس كورونا بالمتزوجين والعزاب!