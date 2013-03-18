طارق فدعق: عوامل كثيرة تدعو للتفاؤل في سوق الإسكان السعودي

قال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي، الدكتور طارق فدعق: "إن عوامل التفاؤل في سوق الإسكان السعودي كثيرة، وتتعلق بالإطار العام، حيث إن الاتجاهات العامة في المملكة تدعو إلى التفاؤل، ويدعمها أمور كثيرة، في مقدمتها إقرار استراتيجية الإسكان التي تحدد سياسة الإسكان خلال الـ20 سنة القادمة".

وأضاف فدعق في مقابلة مع "العربية" على هامش "منتدى جدة الاقتصادي": "من العوامل الأخرى التي تدعو للتفاؤل، إقرار أنظمة الرهن العقاري، التي ستساهم في تحريك السوق وضخ كميات كبيرة من السيولة للمقترضين، كما تأتي مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مقدمة دواعي التفاؤل، حيث تمثل هذه الوحدات أكثر من 10% من المخزون الإسكاني في مختلف مناطق المملكة".

كما أن الوضع الاقتصادي العام والتغييرات في "صندوق التنمية العقارية" الذي بدأ في إيجاد حلول جديدة للتحديات الإسكانية القائمة، وكل هذه العوامل تدعم إيجاد جو من التفاؤل، ولكن يجب أن يكون هناك شيء من الحذر، لأن هذه البرامج لن يتم تنفيذها بين يوم وليلة، وأخرى لتقويم متواصل لضبط مسارها".

وحول لقاء وزيرة الإسكان الأيرلندية، أشار فدعق إلى أنها عرضت بعض التجارب التي يمكن للمملكة الاستفادة منها، مثل عدم تقبل السكان للأبراج السكنية الشاهقة، واضطرارهم إلى هدم بعض الأبراج السكنية، لأن هذه الفكرة كانت مطروحة في المملكة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير.