عبدالله دحلان يطالب السعوديين بالسكن في شقق بدلاً من الفلل

قال عضو اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي، عبدالله دحلان: "إن مشكلة الإسكان هي حقيقة واقعية في دول الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية، والقيادة السعودية وعلى رأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حريصة كل الحرص على حل هذه الأزمة، التي استشعر أهميتها منذ سنوات، وتم رصد 250 مليار ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية، وهناك جهود جبارة تبذلها القيادة السعودية لكن على أرض الواقع لم يلحظ المواطنون خطوات قوية لمعالجة المشكلة".

وأضاف دحلان في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى جدة الاقتصادي: "إن جامعة الأعمال والتكنولوجيا أعدت بحثاً يعتمد على المعلومات المتاحة من وزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاءات ومن جهات رسمية أخرى أكدت أن هناك أزمة، وإذا لم يتم التعامل معها فستكون هناك كارثة بعد 10 سنوات".

وأشار بحث "جامعة الأعمال" التي يرأس دحلان مجلس أمنائها إلى أن 37% من السعوديين لا يملكون مسكناً، بالإضافة إلى أن 30% يعيشون في مساكن غير لائقة.

وطالب دحلان الأسر السعودية "بتغيير نمط استخدامها للمساحات السكنية الكبيرة إلى أنماط صغيرة، والتحول من السكن في الفلل إلى الشقق بشكل تدريجي، كما أنه من الحلول السريعة تدخل القطاع الخاص بمبادرات قوية، وإنشاء شركات متخصصة بشكل سريع، الاستعانة بمقاولين دولين بالشراكة مع مقاولين سعوديين".

وأوضح أن "صندوق التنمية العقارية" قدم 700 ألف قرض، وهي تمثل نحو 30% من إجمالي طلبات القروض المقدمة إليه منذ تأسيسه، وفيما يتعلق بأزمة الأراضي، فالمتاح يبلغ نحو 280 مليون مربع، في حين يبلغ المطلوب نحو 380 مليون متر مربع، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب".

وأكد دحلان ضرورة الاعتراف بالأزمة والتعامل معها بشفافية ودون تحسس من هذه الحقائق، والعمل على حلها حتى لا تتحول إلى كارثة.

وقال "بعد صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري هناك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم التمويل العقاري خاصة من جهة البنوك التي تقاعست عن التمويل العقاري بحجة عدم وجود ضمانات، وبالنسبة للأراضي فمطلوب من الحكومة توفيرها، وشراء الأراضي البور وشراء الأراضي من المطورين الذي تركوا الكثير من الأراضي مهملة وبدون تطوير".