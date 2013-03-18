"غرفة جدة" تسعى لإقامة كيان مستقل للمنتدى الاقتصادي

قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عضو اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي، زياد البسام، "إن إدارة المنتدى تسعى لتحويله إلى منتدى مؤسسي، لا يرتبط بغرفة جدة، وإنما تكون الغرفة راعية ومنظمة، ويكون للمنتدى كيان مستقل، ونضمن له الاستمرارية وشخصية اعتبارية محدّدة تقوم بنشاطات مختلفة، وتشارك مع أكبر المنتديات العالمية في إقامة فعاليات متنوعة على مدار العام تستفيد منها جميع مناطق المملكة، والمنطقة بأكملها".

وأضاف البسام في مقابلة مع "العربية" على هامش "منتدى جدة"، إن غرفة جدة تنفذ العديد من الفعاليات الكبيرة ومنها المنتدى الاقتصادي، وكذلك مهرجان الصيف، ومهرجات التسوّق، كما تسعى الغرفة لجذب العديد من الفعاليات العالمية إلى مدينة جدة.

وأكد البسام أن منتدى جدة الاقتصادي "أصبح مميزاً جداً بعد 13 دورة سنوية، حتى أصبح له مكانة دولية مرموقة، وتسعى الكثير من الجهات للمشاركة فيه وتقديم تجاربها، وكان معنا اليوم نائب رئيس الوزراء التركي، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين من دول كثيرة، وشهد المنتدى مشاركة حكومية قوية، من أربعة وزراء بجانب محافظ "مؤسسة النقد"، وجميعهم قدموا رؤاهم وخططهم لحل أزمة الإسكان التي كانت المحور الاساسي للمنتدى في دورته الحالية".