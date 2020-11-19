أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن إطلاق سلسلة من المقابلات مع الشركات المدرجة تحت عنوان "قصة شركة".

وقالت "تداول" في بيان، إن "قصة شركة" تهدف إلى إبراز العديد من قصص نجاح وإنجازات الشركات المدرجة في السوق المالية ورحلة تحولها لشركة مساهمة مدرجة، وذلك من خلال استضافة ممثلي تلك الشركات ومناقشة مواضيع مختلفة منها دور السوق المالية السعودية في تمكين الشركات المدرجة لمواصلة نموها.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الإدارة العامة للأسواق في "تداول" محمد سليمان الرميح: "تلتزم تداول بتوحيد الجهود وتحقيق التميّز، وتسعى دائماً إلى توفير فرص جديدة للمُصدرين بما يعزز من أدائهم بين نظرائهم وفي المجتمع الاستثماري، ويوضّح دورهم الحيوي في دعم تنمية اقتصاد المملكة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030".

وأضاف أن "تداول" تهدف من خلال إطلاق هذه السلسلة من المقابلات إلى خلق قنوات تواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الشركات غير المدرجة بتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات المدرجة.

وقال إن الشركات المدرجة في "تداول" قدمت أداءً رائعاً والآن تشهد ازدهاراً وتقدماً ملحوظا في السوق، وهذا يعكس ما يُمكننا تحقيقه حين تجتمع الشركات الرائدة تحت سقف واحد لتستفيد من الفرص الواعدة التي يوفّرها الإدراج في السوق المالية السعودية.

وتابع: "فخورون بأن نكون جزءاً من قصة نجاح هذه الشركات البارزة".