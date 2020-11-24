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الذهب ينخفض بفعل آمال اللقاح وانتقال سلس في البيت الأبيض

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الذهب ينخفض بفعل آمال اللقاح وانتقال سلس في البيت الأبيض

مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر

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دبي - رويترز

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واصلت أسعار الذهب التراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أميركية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

ونزل الذهب 0.5% إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات.

وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو/تموز عند 1820.45 دولار؛ وكان قد فقد ما يصل إلى 2.2% أمس الاثنين.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قالت استرازينيكا أمس إن فعالية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 قد تصل إلى 90%.

وعزز الإقبال على المخاطرة تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن موافقة إدارة الخدمات العامة على عمليات الانتقال الرئاسية.

وقال المحلل في آي.إن.جي ماركتس كايل رودا: "حقيقة أنه سيكون هناك انتقال أكثر سلاسة للسلطة بين الرئيس المنتخب بايدن وترمب سبب آخر يدعو للاعتقاد بأن عوامل المخاطرة التي تحيط بالتعافي الذي نشهده حاليا قلت بعامل واحد على الأقل".

ونزلت الفضة 0.7% إلى 23.40 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 934.17 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2337.01 دولار.

أعلنت إدارة الخدمات العامة الأميركية، الاثنين، فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأميركية، وأبلغته بأنه سيتلقى الأموال اللازمة من أجل بدء العملية الانتقالية، وفقاً للقانون، فيما طلب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب من فريقه التعاون مع الرئيس المنتخب خلال المرحلة الانتقالية.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر" إنه أعطى الضوء الأخضر لاميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات الأميركية، للقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة.

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