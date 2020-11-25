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هيئة السوق السعودية ترصد اشتباهات تلاعب وتضليل مخالفة للنظام

سوق السعودية

هيئة السوق السعودية ترصد اشتباهات تلاعب وتضليل مخالفة للنظام

في ظل ارتفاعات وتذبذبات في أسعار بعض الأسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنها رصدت عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

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ودعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وطالب هيئة السوق المالية، عموم المستثمرين بضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة.

وأكدت على أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة والتي قد تعرض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ونصحت المستثمرين بالحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة.

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