استطلاع: البريطانيون يؤيدون خروج بلادهم من الاتحاد

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "آي.سي.ام" لحساب صحيفة "صن" أن عدد البريطانيين الذين يرغبون في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يزيد قليلاً عمن يرغبون في البقاء في الاتحاد.

وأجري الاستطلاع عقب تحذير الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن بريطانيا ستتقهقر إلى نهاية الصف عند إبرام صفقات تجارية في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار 46 % ممن شملهم الاستطلاع أنه ينبغي على بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وذلك بزيادة 3 نقاط مئوية عن عدد الراغبين في بقاء بريطانيا في الاتحاد، بينما لم تحدد نسبة 10% موقفها.

وأظهر استطلاع منفصل نشر في صحيفة اوبزرفر، اليوم، تقدم عدد الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي ب 1% على من يرغبون في الانسحاب منه.