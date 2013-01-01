برنت يرتفع 35 في 2012 في رابع عام من المكاسب آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: نيويورك - (رويترز)

اختتمت العقود الآجلة لمزيج برنت عام 2012 مرتفعة 3.73 دولار أو 3.5 بالمئة يوم الاثنين مسجلة مكاسب للعام الرابع على التوالي، وسجلت أيضا متوسطا يوميا قياسيا لمدة عام، إذ استفادت الأسعار من الاضطرابات في الشرق الأوسط ومشاكل الإنتاج من بحر الشمال حتى في ظل تأثير أزمة الديون الأوروبية على النمو الاقتصادي.



وارتفع خام برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 49 سنتا أو 0.44 بالمئة ليغلق عند 111.11 دولار للبرميل متعافيا في أواخر الجلسة وسط آمال بإحراز تقدم في محادثات الميزانية الأمريكية.



وفي الربع الأخير من العام سجل برنت خسارة قدرها 1.28 دولار أو 1.1 بالمئة بعدما ارتفع نحو 15 بالمئة في الربع السابق.



وأنهت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الاثنين عام 2012 بخسارة سنوية قدرها 7.01 دولار أو 7.1 بالمئة بعدما ارتفع على مدى ثلاث سنوات متتالية إذ أبقى ارتفاع إنتاج النفط المحلي وضعف الطلب الأسعار تحت السيطرة خلال العام.



وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 1.02 دولار أو 1.12 بالمئة ليغلق عند 91.82 دولار للبرميل مرتفعة في أواخر الجلسة وسط آمال في احراز تقدم في اللحظة الأخيرة للتوصل لاتفاق بشأن الميزانية الأمريكية.



وبالنسبة للربع الأخير من العام سجل الخام الأمريكي هبوطا طفيفا حيث أغلق منخفضا 37 سنتا أو 0.4 بالمئة بعدما سجل زيادة نسبتها 8.2 بالمئة في الربع السابق.