طاقة الإماراتية تشتري حصة في امتياز نفطي بكردستان العراق آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: دبي - رويترز

اشترت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) حصة 53.2% في امتياز اتروش النفطي في كردستان العراق مقابل 600 مليون دولار من شركة جنرال اكسبلوريشن بارتنرز (جي إي بي).



وقال متحدث باسم طاقة، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2013، وسيجري تمويل عملية الاستحواذ من موارد الشركة.



وشركة "جي إي بي" مشروع مشترك بين اسبيكت انرجي الخاصة التي تملك 66.5% فيها، والحصة المتبقية تملكها وحدة تابعة للمجموعة الكندية شاماران بتروليوم.



وعملية الاستحواذ تمثل المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طاقة ومقرها أبوظبي بتشغيل مشروع للنفط والغاز في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الشركة "تتضمن استراتيجيتنا التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



ووقعت منطقة كردستان العراق، المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1991، اتفاقات مع شركات أجنبية مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال.



لكن هذه الصفقات أغضبت العاصمة الاتحادية بغداد التي ترفض عقود النفط التي تبرمها حكومة كردستان باعتبارها غير قانونية، ووضعت بعض الشركات التي أبرمت عقوداً في المنطقة الشمالية على القائمة السوداء.