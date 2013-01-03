خام برنت يقلص خسائره صوب 112 دولاراً آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قلص خام برنت خسائر مبكرة ليظل فوق مستوى 112 دولاراً للبرميل الخميس، حيث عززت بيانات إيجابية الأمل في حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، لكن الأسعار تعرضت لضغوط بسبب إمكانية نشوب مزيد من الخلافات بشأن الميزانية في الولايات المتحدة وزيادة المعروض النفطي.



ويواجه الرئيس باراك أوباما والأعضاء الجمهوريون في الكونجرس في الشهرين المقبلين، معارك أكبر مما خاضوه بعد أن توصلوا بصعوبة إلى اتفاق لتفادي حزمة من إجراءات التقشف التلقائية كان من شأنها دفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.







وقال فيكتور شوم، مستشار قطاع النفط لدى آي.أتش.أس بورفين آند جيرتز: "بعد فورة الحماس الأولية نواجه الواقع. ستجرى مفاوضات أخرى، والاتفاق مجرد حل وسط"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.



وتراجع سعر خام برنت 29 سنتاً إلى 112.18 دولار للبرميل خلال التعاملات، بعد أن زاد أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء، ليسجل أعلى تسوية له منذ أكتوبر/تشرين الأول.



وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 21 سنتاً إلى 92.91 دولار للبرميل بعد أن أغلق يوم الأربعاء على أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول.



وقلص كلا العقدين خسائرهما السابقة التي تجاوزت 50 سنتاً بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات في الصين سجل نمو في ديسمبر/كانون الأول، ما أنعش الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.