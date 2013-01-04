إنتاج أوبك يتراجع في ديسمبر لأدنى مستوى في عام آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

أظهر مسح أن إنتاج منظمة أوبك تراجع في ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، إذ واصلت الصادرات الإيرانية تراجعها بسبب العقوبات، وقلصت السعودية إنتاجها وانخفضت الإمدادات من العراق.



وكشف المسح الذي أجرته وكالة رويترز، والذي يشمل مصادر في شركات نفطية ومنظمة أوبك وشركات استشارية، أن متوسط إنتاج النفط الخام للمنظمة بلغ 30.62 مليون برميل يومياً في ديسمبر، انخفاضاً من 30.71 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني.



ويقل إنتاج أوبك بواقع 1.13 مليون برميل يومياً عن مستوى الذروة الذي سجله في أبريل/نيسان 2012 حين بلغ 31.75 مليون برميل يومياً قبل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الإيراني، وحين عززت السعودية إنتاجها لدفع الأسعار للانخفاض من أعلى مستوياتها في ذلك العام، وهو 128 دولاراً للبرميل.



ويظهر المسح أن السعودية قلصت إنتاجها في آخر شهرين من 2012، بسبب انخفاض الطلب، ما دفع إنتاج أوبك الفعلي للاقتراب إلى أقصى درجة من المستوى الرسمي البالغ 30 مليون برميل يومياً منذ أن تم الاتفاق عليه قبل عام.