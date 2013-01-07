أكبر شركة تكرير يابانية تخفض وارداتها من النفط الإيراني 10 آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: طوكيو - رويترز

قال مصدر نفطي مطلع اليوم الاثنين إن جيه.إكس نيبون للنفط والطاقة وهي أكبر شركة تكرير نفط في اليابان خفضت وارداتها من الخام الإيراني في عقود هذا العام أكثر من 10% مقارنة مع 2012.



كان لدى جيه.إكس نيبون عقد محدد المدة لنحو 83 ألف برميل يوميا في 2012 وسيؤدي الخفض إلى انخفاض الكميات التي ستستوردها الشركة في 2013 إلى أقل من 75 ألف برميل يوميا.



وخفضت اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وارداتها من الخام الإيراني بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الإيرانية بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.



وجددت واشنطن في سبتمبر/أيلول إعفاء اليابان وعشر دول أوروبية من العقوبات المفروضة على إيران ويتطلب تجديد الإعفاء بعد ستة أشهر من سبتمبر مزيدا من الخفض في مشتريات تلك الدول من الخام الإيراني.



ورداً على سؤال عما إذا كان الخفض الذي أجرته جيه.إكس نيبون في الكميات المتعاقد عليها في العقد محدد المدة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول مع إيران تبلغ عشرة في المئة قال المصدر "عشرة في المئة وأكثر".



وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته حيث يلزم العقد محدد المدة المشتري والبائع بالسرية.



وقال ياسوشي كيمورا رئيس رابطة النفط اليابانية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جيه.إكس نيبون الشهر الماضي إن من المرجح ألا تزيد واردات اليابان النفطية من إيران عن نحو 160 ألف برميل يوميا في 2013 وربما تشهد مزيدا من الهبوط.



وهذا الخفض قد يبلغ 15 في المئة على الأقل دون المتوسط في الأحد عشر شهرا الأولى من 2012 عند 187 ألفا و212 برميلا يوميا، وذلك وفقا لحسابات بناء على بيانات شهرية من وزارة التجارة اليابانية.



ولم يبدأ مشترون يابانيون آخرون محادثاتهم بعد مع إيران حيث تسري عقودهم من أبريل/نيسان حتى مارس/آذار القادم.



وقال مصدر نفطي آخر اليوم إنه في العقد المحدد المدة مع إيران الذي ينتهي في مارس 2013 خفضت كوزمو أويل اليابانية للتكرير كميات الخام الإيراني إلى نحو 15 ألف برميل يوميا من حوالي 40 ألف برميل يوميا في 2011-2012.