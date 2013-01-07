تركيا تسعى إلى بناء مرفأ ثالث للغاز الطبيعي بالتعاون مع قطر آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: الجزائر - رويترز

قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، إن «بلاده ستجري محادثات مع قطر بشأن بناء مرفأ ثالث للغاز الطبيعي المسال، بطاقة تتراوح بين خمسة وستة مليارات متر مكعب، وذلك في خليج ساروس التركي». وأضاف يلدز، للصحافيين، أمس، على هامش زيارته للجزائر: "نعتقد أن من المناسب بناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال في خليج ساروس، لتلبية احتياجات تركيا والمنطقة، وستتولى قطر إعداد دراسة الجدوى وتقييم المشروع".



وأوضح الوزير التركي أن "تركيا قد تزيد وارداتها من النفط الخام من ليبيا إلى أكثر من مليون طن سنوياً لتعويض انخفاض الإمدادات من إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية".



وتابع: "نستطيع تلبية الطلب على النفط عن طريق ليبيا، بما أن المعروض من إيران ينخفض، فحجم النفط الذي نشتريه من ليبيا قد يتجاوز مليون طن".



وأفاد بأن "تركيا اتفقت على تمديد عقد مع الجزائر لشراء ‬10 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، لمدة ‬10 سنوات اعتباراً من أكتوبر ‬2014".