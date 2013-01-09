الكويت تبحث استيراد الغاز الطبيعي من أمريكا آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الكويت - رويترز

تبحث الكويت استيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه.



ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، عن ناصر المضف، العضو المنتدب للتسويق العالمي في "مؤسسة البترول الكويتية" قوله: "قطاع التسويق العالمي يبحث حاليا مدى إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من أمريكا ومدى إمكانية تحقيق ذلك من خلال بعض الموردين"، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.



وتستورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شركات عالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف.



وكانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف، وغالباً ما توقف الاستيراد في أكتوبر/تشرين الأول مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.



وتأمل الكويت في مضاعفة إنتاجها من الغاز أربعة أمثاله تقريباً ليصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2030.