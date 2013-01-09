المؤسسة الإسلامية تمول هيئة بترول مصر بـ 265 مليون دولار

وقعت الحكومة المصرية اليوم، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري على ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، والهيئة العامة للبترول، وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أول أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار.ووقع الاتفاق المهندس شريف هدارة رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية.



حضر التوقيع الدكتور المرسي حجازي وزير المالية والمهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية والسيد زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية.



وقال وزير المالية بان التمويل الجديد جزء من اتفاقيات اطارية بقيمة 2.2 مليار دولار وقعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى، مشيرا إلى ان هناك مشاورات مع البنك الاسلامي للتوقيع علي عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر علي تمويل ميسر ومساعدات من البنك، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية.



واكد وزير المالية ان هذه التمويلات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والاقليمية في سلامة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.



من جانبه، أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري مشيرا الي ثقة مجموعة البنك الاسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة علي الوفاء بالتزاماتهما المالية.



واضاف أن المؤسسة ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين اطاريتين الاولي وقعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما تصرف علي ثلاث شرائح بقيمة 200 مليون في العام، مشيرا الي ان هيئة البترول استخدمت الشريحة الاولي من هذا التمويل.



وقال ان الاتفاقية الاطارية الثانية مع مصر، وقعت في اول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار حيث تقوم المؤسسة بحشد هذا التمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، علي ان يتاح هذا التمويل علي عدة شرائح ولمدة 12 شهرا لكل عملية وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخرى، وبموجب هذه الاتفاقية تم تقديم 235 مليون دولار تمويل لهيئة البترول في اول اكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.