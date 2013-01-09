قطر تخفّض سعر بيع نفطها البحري إلى 1085 دولار للبرميل آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: طوكيو - رويترز

قالت وكالة الأنباء القطرية، في وقت متأخر أول أمس، إن قطر خفضت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر من نفطها الخام البحري إلى 108,55 دولار للبرميل، أي ما يقل 0,80 دولار عن مستواه لشحنات نوفمبر.



وبذلك أصبح سعر البيع الرسمي للخام القطري البحري هو متوسط أسعار خام دبي لشهر ديسمبر، والبالغ 106,34 مضافا إليه 2,21 دولار، وذلك بالمقارنة مع علاوة قدرها 2,9 دولار في نوفمبر.



وقالت الوكالة، إن قطر خفضت أيضا سعر نفطها الخام البري لشحنات ديسمبر إلى 109.60 دولار للبرميل، أي ما يقل 1,30 دولار عن مستواه في نوفمبر. وبذلك أصبح سعر البيع الرسمي للخام القطري البري هو متوسط أسعار خام دبي لشهر ديسمبر مضافا إليه 3,26 دولار، وذلك بالمقارنة مع علاوة قدرها 3,46 دولار في نوفمبر.