مسؤول بمؤسسة البترول الكويت تبحث استيراد الغاز من أمريكا آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

كشف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف، أن قطاع التسويق العالمي يبحث حالياً مدى إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من أمريكا، ومدى إمكانية تحقيق ذلك من خلال بعض الموردين.







وأكد المضف، في تصريحات نشرتها صحيفة الرأي الكويتية، أنه تم تجديد كل عقود مؤسسة البترول الكويتية من النفط الخام بنسبة 100 في المئة.



وأضاف أن قطاع التسويق العالمي نجح أيضاً في تجديد أكثر من 90 في المئة من عقود مؤسسة البترول الكويتية من المنتجات النفطية، موضحاً أن تسويق هذه المنتجات في عدد من الأسواق العالمية، منها البرازيل وأندونيسيا وباكستان.



ولفت المضف إلى أن هذه الأسواق تمثل نحو 60 إلى 70 في المئة من عقود المنتجات التي تم تجديد عقودها، خصوصا الديزل، مشيراً إلى أن التسويق العالمي نجح بتجديد كل هذه العقود بأسعار ممتازة.



وفيما يخص عمليات استيراد الغاز المسال، قال المضف: تم تجديد عقودنا جميعاً، كما نعمل على تأهيل شركات أكثر، بلغت حتى الآن نحو 5 إلى 6 شركات، مضيفاً "نسعى لزيادة عدد الشركات للحصول على أفضل الأسعار الممكنة".