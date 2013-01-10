السعودية تخفض إنتاج النفط لـ903 مليون برميل في ديسمبر آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

قال مصدر بصناعة النفط، اليوم الخميس، إن السعودية خفضت إنتاجها من النفط الخام إلى 9.025 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول من 9.49 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني.



وأضاف أن المملكة، وهي أكبر بلد مصدر للخام في العالم، سحبت أيضاً 126 ألف برميل يومياً في المتوسط من مخزوناتها الشهر الماضي ليبلغ إجمالي إمداداتها إلى السوق 9.151 مليون برميل يومياً، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.



وكان تقرير اقتصادي متخصص، قد توقع قبل أيام انخفاضاً طفيفاً بمستوى إنتاج المملكة من النفط خلال العام الحالي، ليصل إلى نحو 9.9 مليون برميل يومياً، وفي حالة تأكيد رقم حجم إنتاج السعودية من حصة أوبك، يتوقع التقرير انخفاض الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يومياً، مما سيكون له تأثير سلبي على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2013.



وقال التقرير الذي أصدرته شركة "بيتك" للأبحاث المحدودة، إن إنتاج النفط بالمملكة ارتفع إلى حد كبير خلال النصف الثاني من 2011، حيث كان الارتفاع في البداية من أجل تغطية الإنتاج الليبي خلال هذه الفترة التي شهدت اضطرابات في ليبيا، وبعد ذلك كانت الزيادة في الإنتاج بغرض تعويض الانخفاض في إنتاج النفط الإيراني.