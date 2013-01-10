تفجير جديد لخط الأنابيب الرئيسي يوقف ضخ النفط اليمني آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: صنعاء - رويترز

قال مسؤولون حكوميون في صناعة النفط اليمنية، إن تدفق النفط الخام في أنبوب التصدير الرئيسي باليمن توقف بعدما قام مجهولون بتفجير الخط صباح اليوم الخميس.



كان اليمن قد استأنف ضخ النفط يوم 31 ديسمبر كانون الأول، بمعدل نحو 70 ألف برميل يوميا بعد أحدث إصلاحات في خط أنابيب الذي كان ينقل عادة نحو 110 آلاف برميل يوميا من خام مأرب الخفيف إلى مرفأ للتصدير على البحر الأحمر قبل سلسلة هجمات متكررة في عامي 2011 و2012.



وقال مسؤول أمني إنه بعد عشرة أيام من استئناف تدفق النفط فجر مهاجمون مجهولون الخط مجددا بزرع قنبلة قرب الخط في منطقة صرواح بمحافظة مأرب بوسط البلاد.



وأضاف أن التفجير دفع الحكومة إلى وقف ضخ الخام من حقول النفط إلى مرفأ التصدير.



وتعرضت أنابيب نقل النفط والغاز في اليمن لعمليات تخريب متكررة على يد مسلحين أو رجال قبائل غاضبين منذ أن خلقت احتجاجات مناهضة للحكومة فراغا في السلطة عام 2011 ما تسبب في نقص الوقود وتراجع عائدات التصدير في البلد الفقير.