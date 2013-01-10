نمو واردات النفط الصينية 8 خلال ديسمبر آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم الخميس، أن الصين استوردت 5.75 مليون برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر/كانون الأول بزيادة 8% على أساس سنوي مع بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في الربع الأخير من 2012.



واستوردت الصين، أكبر مشتر للخام في العالم بعد الولايات المتحدة، 23.76 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي بزيادة 1.3% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الرقم انخفض 2.1% على أساس يومي متأثراً بعمليات خفض مخزونات موسمية.



وفي 2012 بأكمله، زادت الواردات 6.8% عنها في 2011 إلى 20.271 مليون طن أو 5.24 مليون برميل يومياً. وكانت الواردات زادت 6.50% في 2011.



ونمت الواردات في النصف الأول من العام بوتيرة أسرع منها في النصف الثاني، إذ عمدت شركات النفط لتخزين الإمدادات بعدما أتيحت لها ناقلات تخزين جديدة، ومع بلوغ وحدات التكرير التي بدأت العمل في أواخر 2011 طاقتها الكاملة.



وتراجعت المشتريات في الربعين الثاني والثالث من العام بفعل عمليات تجديد للمحطات وتراجع الطلب على الوقود مع تباطؤ الاقتصاد، لكنها انتعشت في الربع الأخير مع تعافي الطلب وبدء تشغيل وحدات تكرير جديدة.