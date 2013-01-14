المهنا السعودية ملتزمة بالحفاظ على استقرار سوق النفط آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: دبي - رويترز

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مستشار لوزير البترول السعودي قوله يوم الاثنين إن المملكة وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد خفضت إنتاج النفط في ديسمبر كانون الأول بسبب ضعف الطلب جراء عوامل موسمية، نافيا تقارير إعلامية بأن الخطوة تهدف لدفع الأسعار للصعود.



وقال إبراهيم المهنا في تصريحات للوكالة "صدرت مؤخرا بعض التقارير الإعلامية التي تحمل تفسيرات خاطئة لبيانات إنتاج البترول في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر حيث تتهم المملكة بتعمد دفع أسعار البترول إلى مستويات أعلى وهذه التقارير قد جانبها الصواب بشكل قاطع".



وخفضت المملكة إنتاجها النفطي في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر بواقع 700 ألف برميل يوميا وهبط الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا في ديسمبر.



ونسبت الوكالة للمهنا قوله "إنتاج المملكة العربية السعودية من البترول يتذبذب من شهر لآخر اعتماد على مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية كما يخضع الإنتاج في الوقت الحاضر إلى متطلبات العملاء وليس لمستويات السعر. السوق هو الذي يحدد سعر البترول".



وأضاف "نحن متفائلون بزوال هذا الغموض الاقتصادي مستقبلا وعودة إنتاج البترول للنمو في عام 2013. كما تقف المملكة العربية السعودية على أهبة الاستعداد للاستجابة لهذه التغيرات وتؤكد مرة أخرى أنها ستلبي جميع احتياجات عملائها من البترول وأنها لا تزال عند التزامها القوي بالعمل على استقرار السوق البترولية".