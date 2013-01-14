سوء الأحوال الجوية يخفض صادرات نفط جنوب العراق آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: بغداد - رويترز

قال مصدر ملاحي عراقي إن سوء الأحوال الجوية أدى لتراجع حجم صادرات النفط من موانئ البصرة أمس إلى 960 ألف برميل يوميـاً، من 2.35 مليون برميل يومياً.



وقال المصدر الملاحي إن "الرياح العاتية في الخليج حالت دون مغادرة السفن المحملة للميناء" أمس. ويصدر العراق معظم نفطه من الموانئ الجنوبية على الخليج، ومن الصعب على الدولة العضو في منظمة أوبك أن تحافظ على استقرار الشحنات بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل فنية.



وهبطت الصادرات العراقية إلى 2.34 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول من 2.62 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل فنية في مرساة عائمة بالخليج.



وأدى تراجع شحنات النفط من إقليم كردستان العراق في ديسمبر أيضاً إلى تراجع المتوسط الإجمالي للصادرات بسبب خلاف مدفوعات بين بغداد والإقليم الكردي.



وقال مسؤول في شركة نفط الجنوب العراقية "سوء الأحوال الجوية أحد أكبر العوامل التي قد تؤثر في متوسط صادرات النفط هذا الشهر. أتوقع رقماً منخفضاً لشهر يناير أيضاً بسبب الطقس".