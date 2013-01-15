تحالف سعودي دولي يفوز بـرابغ 2 باستثمارات 26 مليار دولار

فاز تحالف يضم شركات سعودية ودولية بمشروع محطة "رابغ 2"، لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).وقالت الشركة السعودية للكهرباء، إن تقويم عروض خمسة تحالفات سعودية ودولية مشتركة للمشاركة في مشروع محطة توليد "رابغ 2" وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل، أسفر عن فوز شركتي أكوابور، وسامسونغ سي آند تي وصندوق مينا للبنية التحتية.

وأوضح رئيس الشركة السعودية للكهرباء علي البراك في تصريحات صحافية، أن محطة توليد "رابغ 2"سيبلغ إنتاجها من الكهرباء 1813 ميغاواط، على أن يبدأ تشغيلها صيف العام 2016، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء السعودية ستقوم بشراء إنتاج المشروع كاملاً.



وتبعد رابغ 140 كيلومتراً إلى الشمال من جدة على البحر الأحمر.



و"رابغ 2" هو المشروع الرابع ضمن برنامج شركة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية.



وأول المشاريع هو "رابغ 2"، وهو قيد التشغيل بعد توقيع اتفاقاته في يوليو/تموز 2009، وثانيها في الرياض، وهو أيضاً قيد التشغيل، ووقعت اتفاقاته في يونيو/حزيران 2010، أما المشروع الثالث فتحت التنفيذ في المنطقة الشرقية، وهو محطة القرية الذي وُقعت اتفاقاته في يونيو 2011.



وكان وزير المياه والكهرباء، عبدالله الحصين، أعلن مطلع الشهر الماضي أن القدرة المركبة في السعودية بلغت أكثر من 54 ألف ميغاواط، موضحاً أن خطة التوسع تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ 90 ألف ميغاواط بحلول عام 2022، وأن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتجاوز كلفتها نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، ويتوقع أن يساهم القطاع الخاص بثلثها تقريباً.



وتأسست الشركة السعودية للكهرباء في العام 2000، وتنتج الكهرباء في منشآت تعمل في شكل حصري تقريباً بالنفط الذي تحصل عليه، بأسعار تكاد تساوي أقل من 5% من سعرها في الأسواق العالمية، كما يزداد استهلاك الطاقة سنوياً.



وتتجه المملكة في شكل متزايد حالياً نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط، مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه.



وأطلقت مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، من أجل إجراء أبحاث حول الطاقات البديلة.