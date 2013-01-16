النفط يرتفع فوق 112 دولاراً آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: لندن ــ رويترز

ارتفع خام برنت فوق 112 دولارا للبرميل أمس لتفاؤل بأن اقتصاد منطقة اليورو، ربما يكون بصدد الاستقرار أخيراً، وأن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق لمعالجة أزمة في الميزانية والديون.



وأظهرت بيانات صدرت اليوم انكماش الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع، وبنسبة بلغت 0,5٪ في الربع الأخير من 2012 لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون تعافيه في الأشهر القادمة، مما سيدعم منطقة اليورو.



وحث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المشرعين الأميركيين أمس الأول على رفع سقف الاقتراض لتفادي تخلف عن سداد الديون قد تكون له تداعيات كارثية، محذرا من أن الاقتصاد مازال في خطر بفعل الأزمة السياسية المتعلقة بالعجز.



وبحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش، ارتفع عقد برنت تسليم فبراير 45 سنتا إلى 112,33 دولار للبرميل. كان سعر التسوية للعقد الذي يحل أجله غدا الأربعاء قد ارتفع 1,24 دولار في الجلسة السابقة، وارتفع الخام الأميركي 15 سنتا إلى 94,29 دولار.



وقال كارستن فريتش كبير محللي سوق النفط لدى كومرتس بنك في فرانكفورت “تفاؤل المستثمرين عند مستوى قياسي مرتفع والأجواء ايجابية في السوق عموما، لذا لا يوجد ما يدعو للانسحاب. “لا مخاطر حقيقية لعمليات بيع حادة في المرحلة الحالية”.