الإمارات لا ترى حاجة لخفض الإنتاج على خطى السعودية آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: أبوظبي - (رويترز)

قال وزير النفط الإماراتي، محمد الهاملي، إن بلاده لا ترى حاجة لخفض إنتاج النفط، رداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستحذو حذو السعودية التي خفضت الإنتاج بنسبة كبيرة أواخر 2012.



وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يومياً في الشهرين الأخيرين من 2012، فيما يشير إلى طلب ضعيف في الداخل والخارج.



وأنتجت الإمارات نحو 2.60 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني انخفاضاً من 2.62 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول، لكن الإمارات لديها مستهلكون بإمكانهم استيعاب إنتاجها الراهن ولا ترى حاجة ملحة لاتباع خطى السعودية.



وأبلغ الهاملي الصحافيين في أبوظبي أن السوق متوازنة وربما توجد زيادة طفيفة في المعروض، لكن مستوى الإمدادات جيد بوجه عام.



وتابع "إن الطلب العالمي ليس في حالة جيدة"، مشيراً إلى أنه يتوقع نمو الطلب في 2013 لكن بوتيرة أقل من العام الماضي، وأن هذا يعتمد على كيفية إدارة الأزمة.



وجاء إنتاج السعودية الذي بلغ تسعة ملايين برميل يومياً في ديسمبر أقل بنحو مليون برميل يومياً من ذروته التي بلغها في الصيف الماضي عندما بلغ استهلاك المملكة ذروته مع التوسع في توليد الكهرباء لتلبية ارتفاع الطلب على تشغيل مكيفات الهواء.



وتنتج الإمارات الكهرباء عن طريق حرق الغاز، لذلك فإن طلبها على النفط أقل تأثراً بالعوامل الموسمية مقارنة بالسعودية.



وأسهم الإنتاج السعودي القياسي في الصيف الماضي في الحد من تأثير العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي على سوق النفط، إذ أسهم في خفض الأسعار عن ذروتها لعام 2012 البالغة 128 دولاراً للبرميل المسجلة في مارس/آذار الماضي.



وحتى بعد رد الفعل السعودي مازال من المتوقع أن يتجاوز إنتاج أوبك الطلب في النصف الأول من عام 2013.



وتضخ أوبك نحو 30.2 مليون برميل يومياً، في حين تفيد توقعات اقتصاديي المنظمة أن يبلغ الطلب في النصف الأول من العام 29.25 مليون برميل يومياً.