إقليم كردستان يرفض اتفاقاً بين العراق وبي بي آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

دافع إقليم كردستان العراق عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضاً في الوقت نفسه اتفاقاً مبدئياً بين بغداد و"بي بي" لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك المتنازع عليها.



جاء ذلك بعد أن قال وزير النفط العراقي لرويترز، إن بغداد تعتزم مقاضاة شركات تصدر النفط من الإقليم شبه المستقل، وكشف عن اتفاق مبدئي مع شركة "بي بي" لتطوير حقل كركوك النفطي.



وهذه أحدث مواجهة بين الحكومة المركزية التي يقودها العرب وإقليم كردستان في ظل نزاع واسع النطاق حول الأراضي وحقول النفط وإيراداته.