45 ارتفاع الطلب على النفط في الصين خلال 2012 آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أظهرت حسابات لرويترز، استناداً إلى بيانات حكومية أولية، أن الطلب على النفط الخام في الصين زاد بنسبة 8.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً.



وأظهرت الحسابات أيضاً أن الطلب على النفط في عام 2012 بأكمله نما بنسبة 4.5%، مقارنة مع زيادة بلغت 6.3% في 2011.



وارتفع استهلاك النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي إلى 10.52 مليون برميل يومياً، متفوقاً على المستوى القياسي السابق البالغ 10.5 مليون برميل يومياً والمسجل في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.



وتستخدم حسابات رويترز أرقام إنتاج مصافي التكرير، إضافة إلى صافي واردات المنتجات النفطية المكررة. ولا تشمل التغيرات في المخزونات، وهي أرقام نادراً ما تنشرها الصين.



وأظهرت الحسابات أن متوسط الطلب على النفط في الصين في عام 2012 بأكمله بلغ حوالي 9.66 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 420 ألف برميل يومياً عن عام 2011.