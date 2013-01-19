الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً بفعل المخاوف بشأن الإمدادات آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الجمعة، بعد أن لاقت دعما من اشتداد المخاوف من انقطاع الإمدادات، بعد هجوم متشددين واحتجاز رهائن في منشأة للغاز بالجزائر العضو في منظمة أوبك، وعدم تحقيق تقدم في المباحثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن برنامجها النووي.



وحد من مكاسب الخام صعود الدولار، وبيانات ضعيفة عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.



وزاد الخام الأمريكي الخفيف لتسليم فبراير/شباط في عقد أول استحقاق شهري 7 سنتات أو 0.07%، ليبلغ عند التسوية 95.56 دولار للبرميل، بعدما جرى تداوله في نطاق بين 94.91 و95.67 دولار، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.



وختمت عقود الخام الأمريكي الاسبوع مرتفعة دولارين أو 2.1%.



وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم فبراير شباط 79 سنتا أو 0.71%، ليبلغ عند التسوية 111.89 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق بين 110.47 و111.96 دولار.



وختمت عقود خام برنت الأسبوع مرتفعة 1.25 دولار أو 1.1%.