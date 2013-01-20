تراجع صادرات النفط السعودية إلى 715 مليون برميل في نوفمبر آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: دبي - رويترز

أفادت أرقام رسمية نشرتها مبادرة البيانات المشتركة يوم الأحد أن صادرات النفط الخام السعودية تراجعت 124 ألف برميل يوميا إلى 7.154 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.



وخفضت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إنتاجها 232 ألف برميل يوميا عن أكتوبر/تشرين الأول إلى 9.492 مليون برميل يوميا في نوفمبر مما يرجع بشكل كبير إلى هبوط كميات الخام السعودي المستخدمة في محطات توليد الكهرباء 232 ألف برميل يوميا وتراجع الطلب في الخارج.



وعوض أثر نقص الطلب من جانب قطاع الكهرباء ارتفاع طلب المصافي 53 ألف برميل يوميا على أساس شهري، بينما خزنت المملكة 193 ألفا و866 برميلا يوميا في المتوسط، حسبما أظهرته أحدث أرقام مبادرة البيانات المشتركة.



ولن تنشر المبادرة الأرقام الرسمية لصادرات ديسمبر/كانون الأول حتى منتصف فبراير/شباط لكن السعودية أبلغت أوبك أنها خفضت إنتاجها 467 ألف برميل يوميا إلى 9.025 مليون برميل يوميا في ديسمبر.



وتدعم أرقام الصادرات والطلب المحلي على الطاقة التي نشرت يوم الأحد وجهة النظر الرسمية لمسؤولي قطاع النفط بأن جانبا من خفض الإنتاج في أواخر 2012 جاء نتيجة لتراجع الطلب في المملكة لأسباب موسمية.



وجاء إنتاج النفط السعودي في ديسمبر أقل بما يزيد على مليون برميل عن ذروته في الصيف الماضي، حينما ارتفع استهلاك المملكة من النفط لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على تكييف الهواء.



لكن تراجع إنتاج الخام السعودي 700 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الأخيرين من 2012 يعود أيضا إلى ضعف الطلب في الخارج.



وأشار التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي نشر الأسبوع الماضي إلى أن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز بشكل مريح حجم الطلب في النصف الأول من 2013.