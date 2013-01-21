الغاز الصخري الأمريكي ينعش صناعة البتروكيماويات آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

تشهد صناعة البتروكيماويات العالمية أكبر رواج لها منذ 75 سنة، بحسب مجلس الكيمياء الأمريكي. وخلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك العديد من الاكتشافات كالنايلون والمطاط الاصطناعي وبلاستيك البـ”ي في سي والبوليسترين” التي أحدثت طفرة في صناعة البتروكيماويات.



أما هذه المرة، فالطفرة لا تخص صناعة البتروكيماويات ذاتها، ولكنها في نشاط النفط والغاز، ذلك أن ما حدث من تطور في عمليات الحفر الأفقي والتفتيت الهيدروليكي كشف عن احتياطيات نفط وغاز صخري كان من غير الممكن استغلالها من قبل، الأمر الذي قاد إلى تعاظم إنتاج النفط والغاز الأمريكي، وخفض أسعار المدخلات اللازمة في صناعة البتروكيماويات المتمثلة في سوائل الغاز الطبيعي المستخدمة كمواد أولية أساسية وخصوصاً الإيثان.



هذه المواد الأولية رخيصة الثمن تعيد رسم الساحة التنافسية العالمية للكيماويات، وقال خبراء، إن لدى الولايات المتحدة الآن ميزة كبرى في هذا المجال. فالأسعار في الولايات المتحدة حالياً أقل منها في أوروبا وأميركا اللاتينية والصين، ويرجح مستقبلاً أن تكون أقل منها حتى في الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



منذ ثلاث سنوات فقط بدا كما لو كان نشاط البتروكيماويات بالولايات المتحدة في تناقص طويل الأجل. ورأت شركات مثل داو كيميكال أن مستقبلها يعتمد على الاستثمار في الشرق الأوسط والتحول إلى منتجات أكثر تخصصية. تغير ذلك تغيراً جذرياً الآن بفضل ثورة النفط والغاز الصخري، الأمر الذي يشجع الشركات على وضع خطط استثمار في زيادة سعة إنتاج الكيماويات بالولايات المتحدة.



وحسب مجلس البتروكيماويات الأمريكي، هناك 17 مشروعاً بالولايات المتحدة الآن إما قيد التخطيط أو الدراسة لزيادة سعة عملية واحدة فقط، هي تكسير الإيثان لتصنيع الإيثلين المكون الرئيسي لصناعة المواد البلاستيكية مثل البوليثين.



وتدرس حالياً كثير من الشركات فائدة الاستثمار في عمليات تكسير الإيثان بالولايات المتحدة وارتبط بعضها بعقود، من ضمن هذه الشركات شركات أميركية مثل داو وإكسون موبل وسي بي كيم وشركات دولية هولندية مثل رويال داتش شل وليونيلباس وتايوانية مثل فورموزا بلاستيكس وجنوب أفريقية مثل ساسول وتايلندية مثل «بي تي تي» جلوبال واندوراما وبرازيلية مثل براسكيم. إذا نفذت كل تلك المشاريع المقترحة فإنه من المرجح أن تزيد سعة تكسير الإيثان في الولايات المتحدة بنسبة 40% بحلول عام 2018.



يعتبر الإثيلين الذي يشكل 40% من تجارة البتروكيماويات العالمية من حيث الحجم مقياساً ملائماً لهذه الصناعة ككل، حسب حسن أحمد من مؤسسة اليمبيك لبحوث الاستثمار. ويرتكز نحو نصف إنتاج العالم من البتروكيماويات على النفتا وهي عبارة عن هيدروكربون سائل خفيف ويرتكز الباقي على الإيثان وغازات أخرى.



ونظراً لأن النفتا تنتج من النفط، فإن سعرها مرتبط بالخام الذي يبلغ سعره حالياً نحو 100 دولار للبرميل.



وبالعكس، انهار سعر الإيثان في الولايات المتحدة من حوالي 80 سنتاً للجالون منذ عام مضى إلى أقل من 23 سنتاً اليوم، حيث بدأت سعة معالجة جديدة تأخذ مجراها وحول منتجو الغاز الأمريكيون اهتمامهم إلى استخراج سوائل الغاز الطبيعي. يذكر أن شركات البتروكيماويات الأمريكية تتفهم عموماً ضرورة رفع سعر الإيثان، بل وتتقبل ذلك، أخذاً بمبدأ إتاحة الربح للجميع بدءاً من عمليات حفر الآبار وانتهاءً بتصنيع المنتجات.



ويرى تنفيذيون أن سعر الإيثان الذي يقل قليلاً عن 40 سنتا للجالون يعتبر سعراً طويل الأجل معقولاً. وحتى لو وصل سعر الإيثان 40 إلى 50 سنتا للجالون فإن الإيثلين سيتكلف نحو 400 إلى 500 دولار للطن في الولايات المتحدة، بينما يصل سعر الطن في أوروبا 1200 دولار.



طالما حذرت شركات البتروكيماويات الأوروبية من تأثير انخفاض سعر المواد الأولية في أميركا على مركزها التنافسي. ولذلك بدأت الشركات الأوروبية في دراسة الاستثمار في الولايات المتحدة في هذا المجال، حيث أعلنت شركة باير الألمانية في شهر يونيو الماضي عن اتفاقية مع شركة آيثر كيميكالز الأمريكية، لدراسة إنشاء مصنع تكسير إيثان في ويست فيرجينيا.



ويرى خبراء أن ثورة النفط والغاز الصخري ستحدث تحولات من هذا القبيل في صناعة الكيماويات لسنوات قادمة ويتوقعون أن يشهدوا كثيراً من صفقات الاندماج والاستحواذ وكثيراً من الاستثمار في الولايات المتحدة وكثيراً من الشركات الأوروبية التي تسعى إلى التوجه نحو صناعة البتروكيماويات خصوصاً في الولايات المتحدة.



حتى الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أكبر شركة بتروكيماويات في العالم تجري محادثات عن إمكانية الاستثمار في الولايات المتحدة حسب رئيسها التنفيذي.