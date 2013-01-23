صعود النفط الأمريكي أوائل التعامل في آسيا آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أوائل التعامل في آسيا يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعد قراءة قوية لثقة المستثمرين الألمان عززت بيانات اقتصادية عالمية مشجعة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ساعد على تقوية احتمالات الطلب على الوقود.



وفي المعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفعت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم مارس آذار 7 سنتات إلى 96.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من المعاملات سجل سعر العقد 96.90 دولار أعلى مستوى له منذ 18 من سبتمبر أيلول. وكان عقد فبراير شباط قد سجل عند التسوية يوم الثلاثاء 96.24 دولار.



وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم مارس آذار 6 سنتات إلى 112.38 دولار للبرميل.