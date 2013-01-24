برنت فوق 112 دولاراً إثر بيانات صينية إيجابية آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: سنغافورة - رويترز

صمد سعر مزيج برنت فوق 112 دولاراً للبرميل يوم الخميس، مدعوماً ببيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية الصيني قد تعني ارتفاع الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وأظهر مسح أولي من "إتش إس بي سي" تسارع نمو قطاع المصانع الصيني العملاق لأعلى مستوى في عامين في يناير/كانون الثاني في علامة مشجعة للانتعاش الاقتصادي في البلاد.



وقالت ناتالي رامبونو، محللة أسواق السلع الأولية في "إيه إن زد": "نتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الصيني في الربع الثاني أفضل منه في الربع الأول".



وأضافت "في ضوء تلك البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع فإن الأسواق قد تواصل الارتفاع بقية اليوم".



وانخفض سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم مارس/أذار ثلاثة سنتات إلى 112.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 34 سنتاً إلى 95.57 دولار للبرميل متعافياً بعد هبوطه 1.5% أمس الأربعاء بفعل مخاوف من استمرار ارتفاع المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة كاشينج في أوكلاهوما.



وقالت رامبونو إن الطلب الصيني على النفط قد يرتفع أكثر من 7% إلى 11.3 مليون برميل يومياً هذا العام.