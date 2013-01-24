مسؤول راس غاز القطرية تخطط لإغلاقين إلى ثلاثة هذا العام آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: الدوحة - رويترز

قال مسؤول في شركة "راس غاز" القطرية، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، يوم الخميس، إن الشركة تخطط لإغلاقين إلى ثلاثة لمنشآتها لغرض الصيانة في 2013.



وقال خالد الحميدي، مدير التصنيع في راس غاز للصحافيين على هامش مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة "هذا إغلاق طبيعي مقرر". ورفض الإفصاح عن مواعيد الإغلاقات أو منشآت الإنتاج التي ستتأثر بذلك.



و"راس غاز" - المشروع المشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل - واحدة من شركتين قطريتين تبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.



وعادة ما تقوم الشركات المنتجة للغاز بأعمال الصيانة لمنشآتها خلال فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث يستهلك معظم إنتاج العالم من الغاز، وحيث يستخدمه المستوردون الرئيسيون اليابان وكوريا وبريطانيا للتدفئة في الشتاء.