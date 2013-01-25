تقرير ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في أسبوع آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: نيويورك - رويترز

أظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الأسبوع الماضي مع تراجع معدلات التكرير في المصافي الأمريكية.



وأفاد التقرير بأن مخزونات منتجات التكرير تفاوتت، إذ زادت نواتج التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.



وقال إن مخزونات النفط الخام زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يناير/كانون الثاني مقارنة بتوقعات لمحللين بزياردة قدرها 1.8 مليون برميل.



وهبط معدل تشغيل المصافي 4.3 نقطة مئوية إلى 83.6% من طاقتها الإنتاجية الأسبوع الماضي.



وأضاف التقرير أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل زادت بمقدار 508 آلاف برميل خلال الأسبوع مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة قدرها 400 ألف برميل.



وسجلت مخزونات البنزين الأمريكية نقصاً قدره 1.74 مليون برميل خلال الأسبوع، مخالفة توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل، وهبطت واردات الخام الأمريكية 301 ألف برميل يومياً إلى 7.69 مليون الأسبوع الماضي.



وقال التقرير إن واردات منتجات التكرير زادت 383 ألف برميل يومياً إلى 2.16 مليون برميل يومياً.