آدم سيمينسكي السعودية لديها احتياطي ضخم من النفط آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

أكد رئيس مركز معلومات الطاقة الأمريكية أن هناك تنبؤات قريبة من الحقيقة، بأن تصبح أميركا مصدرا للغاز الطبيعي في بداية العقد المقبل، كما ستصبح في الوقت نفسه مصدرا للفحم، مشيرا إلى أن بلاده في اتجاهها نحو الاكتفاء الذاتي من الوقود. وقال آدم سيمينسكي رئيس مركز معلومات الطاقة الأمريكية «إنه في ظل هذا الواقع الجديد، فإن زادت أسعار النفط أو انخفضت، فإن ذلك ينعكس على أميركا كما ينعكس على بقية دول العالم؛ على اعتبار أن سعر النفط سعر عالمي، غير أنه يمكن أن يحدث فرقا في الاقتصاد الأمريكي، بالنظر إلى الأمر من زاوية الميزان التجاري».



وأضاف: «إن أميركا سوف تظل مستوردا للنفط الخام من الآن وحتى 2014، ولكن في الوقت نفسه فإن الطلب الأمريكي على النفط لن يتغير كثيرا».



وقال: «إنتاجنا سوف يصل إلى الذروة، ثم يبدأ في التناقص مع مرور الوقت. أما عند المقارنة بين الإنتاجين الأمريكي والسعودي للنفط؛ فإن الإنتاج الأمريكي سيستمر في البقاء أقل من الإنتاج السعودي الحالي»، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".



ومن ناحية أخرى قال سيمينسكي: «إن موقع السعودية كمنتج مهم في العالم من ناحية الصادرات البترولية، لن يتغير أو يتراجع»، مبينا أن السعودية لديها احتياطي نفطي ضخم يلعب دورا ملموسا في استقرار الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أميركا لديها مصلحة في استمرار هذا الاستقرار.



ونوه بأن التعاون الأمريكي- السعودي في هذا الصدد، أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاستقرار أسواق الطاقة في العالم، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتبدل نتيجة تغير هامش الإنتاج في هذه الدولة أو تلك.



وقال: «رأينا في الأعوام الأخيرة تأثيرا اقتصاديا عندما تراجع الاقتصاد وانخفضت الأسعار، وهذا تسبب في عبء على المنتجين. وعندما تعافى الاقتصاد فإن الأحداث الجيوسياسية قد خلقت عدم يقين بشأن الإنتاج، وقد رأينا أن الأسعار قد ارتفعت».



من ناحية أخرى أكد سيمينسكي أن معدل النمو في الطاقة المتجددة سيكون أكبر من النمو في أي وقود آخر، غير أنه من المؤكد أن يلعب البترول والغاز الطبيعي دورا مهما في الأعوام الثلاثين المقبلة. كما توقع أن ينخفض السعر الفوري للنفط الخام برنت من 112 دولارا عام 2012 إلى ما متوسطه 105 دولارات للبرميل عام 2013، و99 دولارا عام 2014، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار وقود التجزئة إلى 3.87 دولار للغالون لعام 2013، ويتوقع أن يبلغ 3.78 دولار عام 2014.