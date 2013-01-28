برنت فوق 113 دولاراً قبل اجتماع لجنة مجلس الاحتياطي الأمريكي آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: سنغافورة - رويترز

استقر سعر خام مزيج برنت فوق 113 دولارا للبرميل يوم الاثنين قبل اجتماع لجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإعلان بيانات توظيف رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ستخضع لدراسة دقيقة يحثا عن دلائل جديدة على تعافي أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وتختتم لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا يستغرق يومين يوم الأربعاء. وكان المجلس قد قال الشهر الماضي إنه يتوقع الابقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة بشكل استثنائي إلى أن يتراجع معدل البطالة إلى 6.5 في المئة.



ولكن من المرجح أن تظهر أرقام الوظائف في غير القطاع الزراعي التي تصدر يوم الجمعة بقاء معدل البطالة في يناير كانون الثاني عند 7.8 في المئة في حين تم توفير 155 ألف فرصة عمل دون تغيير عن ديسمبر كانون الأول وذلك حسبما أشار اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم.



وقال كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع في مؤسسة نيوايدج اليابانية "ينتظر المتعاملون رؤية نتائج هذين الحدثين ومن غير المحتمل حدوث حركة كبيرة في أسعار النفط اليوم.



"إذا أظهرا نتائج ايجابية فمن الممكن حينئذ أن يصل سعر خام غرب تكساس إلى 100 دولار يوم الجمعة ولكن إذا كانت النتائج أسوأ من المتوقع فإن الهبوط سيكون محدودا في نطاق سعر 94 دولارا للبرميل".



وأضاف أن أسعار برنت قد تكون فيما بين 112 و117 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.



وارتفع برنت سنتين إلى 113.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف 22 سنتا إلى 96.10 دولار بعد مكاسب استمرت سبعة أسابيع متتالية وهي أطول موجة صعود منذ بداية 2009.