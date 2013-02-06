الكويت: 60 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل في 2017

أعلنت نائبة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت حسنية هاشم عن توقيع عقد مشروع الخدمات الفنية والمختبرية في مجال إنتاج النفط والغاز والمياه المصاحبة بين الشركة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بقيمة 7.8 ملايين دينار، لمدة 5 سنوات، من أجل مواجهة تآكل الأنابيب النفطية واستخدام مواد كيماوية لتحسين إنتاجية النفط وتدريب موظفين الشركة، وذلك ضمن استراتيجية نفط الكويت لعام 2020، للوصول بالانتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وأوضحت أن الشركة تولي البحث العلمي أهمية قصوى، لافتة إلى أنه تم إدراجه ضمن السياسات والخطط المستقبلية للشركة، لما له من دور في دعم القرار، واتخاذه على أسس علمية مدروسة، إضافة إلى أهمية الأبحاث والدراسات في رفع الكفاءة وحسن إدارة الموارد في الشركة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وبيّنت هاشم في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، بمناسبة توقيع العقد بين الطرفين أن هذه الاتفاقية تنص على تدريب الكوادر الوطنية في كل من شركة نفط الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للعمل في هذا المجال للتقليل من الاعتماد على الخبرات الخارجية.

وستساهم مخرجات الأبحاث والدراسات الفنية والمختبرية التي تنفذ في إطار هذا العقد في تحسين إدارة مكامن شركة نفط الكويت النفطية وزيادة إنتاجها من النفط الخام والغاز الحر والغاز المصاحب له ورفع كفاءة الآبار المنتجة.

ولفتت إلى أن الشركة تسعى إلى إنتاج 60 ألف برميل يومي من النفط الثقيل في 2017، وعملية إنتاجه تعد تحدياً كبيراً، حيث سيستخدم البخار لاستخراجه، وهو ما يعني استخدام تقنيات حديثة على نفط الكويت.

وأشارت إلى أن الشركة تقوم بإنتاج 140 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الحر على بعد 14 ألف قدم، مبيّنة أن الشركة تسعى إلى إنتاج الغاز للتحدي الكبير في هذا الأمر.

وعن حقول الشمال، قالت هاشم إن الإنتاج الحالي بلغ 700 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن خطط طموحة للوصول بالإنتاج إلى مليون برميل في 2017، متوقعة أن يتم حفر 500 بئر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبسؤالها عن آخر التطورات في عملية إطفاء بئر الروضتين، قالت إن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، ويتم ضخ الطين والأسمنت لوقف الحريق، رافضة إعطاء توقيت معين للانتهاء من عمليات الإطفاء.

من جهته، قال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي محمد المطيري إن العقد يشمل قيام المعهد بتقديم خدمات بحثية وفنية ومختبرية واستشارية في مجال عمليات إنتاج النفط والغاز والمياه المصاحبة ومعالجتها، لأغراض الحقن الفيضي والجيوكيميائي والتآكل.

ولفت إلى أن العقد يشمل، أيضاً، القيام بدراسة حالات الإعطاب في مراكز التجميع وشبكة الأنابيب التابعة لشركة نفط الكويت وتقييم مواصفات المواد الكيماوية وزيوت التزييت، وجميع الأمور البيئية المتعلّقة بهذه العمليات، موضحاً أن المعهد سيقوم بأكثر من ألف فحص مختلف في صدأ الأنابيب والإنتاج وجودة النفوط المستخرجة من باطن الأرض، وغيرها، بناء على توجيهات الشركة واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المعهد قام بتحضير الخطة الاستراتيجية السابعة والخطة المستقبلية حتى عام 2030، ووضع برامج خاصة، وأهداف مباشرة لخدمة وفائدة الصناعة النفطية في البلاد، مبيّناً أنه تم وضع برامج الخطة الاستراتيجية السابعة لمركز أبحاث ودراسات البترول بتوجيه وعمل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، خصوصاً شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية.