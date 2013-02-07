كردستان العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بالشاحنات

قالت مصادر نفطية إن إقليم كردستان العراقي استأنف تصدير النفط بالشاحنات إلى تركيا بعد توقف دام أسبوعين في تجارة متنامية تعتبرها الحكومة المركزية في بغداد غير قانونية.

وكانت صادرات النفط الخام والمكثفات من الإقليم شبه المستقل في شمال العراق قد ارتفعت إلى حوالي 30 ألف برميل يوميا قبل أن تتوقف في منتصف يناير/كانون الثاني لتحسين نظام مراقبة الشحنات بحسب المصادر.

وقال مصدر مطلع "بدأت الشاحنات في تحميل كميات صغيرة من الخام والمكثفات".

وصادرات وعقود النفط في قلب نزاع أوسع نطاقا بين حكومة بغداد التي يقودها العرب وإقليم كردستان حيث يتولى الأكراد إدارة شؤونهم.

وأوقفت حكومة كردستان تصدير النفط عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا والذي تسيطر عليه بغداد في ديسمبر/كانون الأول وسط نزاع حول المدفوعات لشركات النفط العاملة في الإقليم.

وتصر بغداد على أنها وحدها هي صاحبة الحق في تصدير نفط العراق.

ومنحت حكومة كردستان أوائل الشهر الماضي تصريحاً لشركة جينيل إنرجي للبدء في تصدير النفط مباشرة إلى تركيا من حقل طق طق النفطي. وبدأ تصدير شحنات من المكثفات من حقل خور مور للغاز في الصيف الماضي.

وقال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي إن الوزارة تعتزم مقاضاة جينيل إنرجي -وهي شركة بريطانية تركية- وشركات أخرى لتصدير الخام من كردستان.

وقال آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إن الصادرات من الإقليم عندما تستأنف سترتفع إلى حوالي 20 ألف برميل يوميا من النفط الخام و10000-15000 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وأعلنت الحكومة المركزية في بغداد مرارا أنها تعتبر تلك الصادرات المستقلة من إقليم كردستان بمثابة تهريب، بينما ترى حكومة الإقليم أنها جزء من استحقاقها لاستهلاك المشتقات النفطية في العراق وتقول إن الحكومة المركزية لا تمد الإقليم بكميات كافية من المنتجات النفطية مثل وقود السيارات.

