النفط الكويتي يستقر عند 111 دولاراً للبرميل

ذكرت مؤسسة البترول في الكويت أن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 78 سنتاً ليستقر عند مستوى 111.86 دولار للبرميل مقارنة بـ111.08 دولار للبرميل.



ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية، فقد استمر ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية أمس بعد أن سجلت أكبر نسبة من المكاسب في أسبوع، وذلك إثر تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بنحو 3.63 مليون برميل.