تراجع أسعار مزيج برنت بشكل طفيف في بداية تعاملات آسيا اليوم

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت بشكل طفيف في بداية تعاملات خفيفة في آسيا يوم الاثنين، بسبب عطلة السنة الصينية الجديدة، ولكن بيانات أظهرت نموا في الطلب بشكل أكبر من المتوقع في الصين حدت من الهبوط.

وارتفعت أسعار برنت إلى أعلى مستوى لها منذ تسعة اشهر قرب 119 دولارا للبرميل يوم الجمعة، بعد أنباء عن ارتفاع واردات النفط الصينية في يناير كانون الثاني الى ثالث اعلى معدل يومي لها.

وفسرت واردات النفط الاعلى من المتوقع على انها علامة على تسارع الانتعاش الاقتصادي في ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجع برنت خمسة سنتات الى 118.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد وصوله الى 119.17 دولار للبرميل يوم الجمعة وهو اعلى مستوى له منذ مايو ايار.

وتراجعت التعاقدات الاجلة للخام الأمريكي سنتين الى 95.70 دولار للبرميل.