خام برنت فوق 118 دولاراً للبرميل

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 118 دولارا للبرميل في معاملات هزيلة يوم الثلاثاء بسبب عطلات السنة القمرية الجديدة في آسيا، بينما لم تبد السوق تفاعلا يذكر مع أنباء عن تجربة نووية لكوريا الشمالية وقبيل البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية.

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة نووية بعد أن رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نشاطا زلزاليا بقوة 4.9 درجة.

وقال كانامي جوكون، مدير الأبحاث لدى أوكاتو سوجي للسمسرة، "التجربة ليست بالشيء الذي يبعث على القلق كالوضع بين إيران وإسرائيل" مشيرا إلى احتمال حدوث تدخل عسكري لمنع إيران من إمتلاك أسلحة نووية.

وأضاف "من غير المحتمل أن تشن كوريا الشمالية هجوما نووياً لذا حافظت السوق على هدوئها".

وتقول إيران إن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يقتصر على توليد الكهرباء. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الاثنين إن أجهزة طرد مركزي جديدة تركبها إيران ضمن برنامجها لتخصيب اليورانيوم ستقلص الوقت اللازم لتصنيع قنبلة نووية بمقدار الثلث.

وبحلول الساعة 0416 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت تسليم مارس/آذار - وهو العقد الذي يحل أجله غدا الأربعاء - تسعة سنتات إلى 118.22 دولار للبرميل بعد أن تراجع 77 سنتا عند التسوية يوم الاثنين.

وهبط الخام الأمريكي تسليم مارس 12 سنتا إلى 96.91 دولار للبرميل.